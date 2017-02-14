В США считают, что брата лидера КНДР убили агенты Северной Кореи

TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. США уверены, что Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит агентами северокорейских спецслужб, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве США.

Источник агентства не уточнил, как именно был убит Ким Чен Нам и не предоставил каких-либо доказательств, на основании которых был сделан вывод о причастности к преступлению спецслужб КНДР.

Полиция Малайзии ранее подтвердила, что в стране погиб Ким Чен Нам, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Правоохранители пока не смогли установить причину смерти Ким Чен Нама. По данным газеты Star, вскрытие его тела запланировано на среду. Полиция изучает перемещения и контакты покойного в стране.

Малазийские СМИ сообщали, что Ким Чен Нам в понедельник должен был сесть на борт самолета, вылетающего в Макао, но внезапно почувствовал себя плохо. По разным версиям, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Пострадавший был помещен в больничный пункт аэропорта и скончался при перевозке его в одну из городских больниц. Ким Чен Нам, по всей видимости, путешествовал под чужим именем: при нем был обнаружен паспорт на имя Ким Чоля, родившегося в июне 1970 года в Пхеньяне.

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын. Агентство Рёнхап утверждает, что Ким Чен Нам является сыном Ким Чен Ира и Сон Хэ Рим — рожденной в Южной Корее актрисы, которая провела свои последние дни в Москве.