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    Захарченко: "Гиви" убили подло, но всех нас не перестреляете

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (91)

    (обновлено: )43521
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко прокомментировал гибель командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, больше известного под позывным "Гиви". Подробнее смотрите в видео.
    Канал TK Union в Youtube

    Ранее минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

    Смотрите также: Появились новые кадры с места гибели "Гиви"

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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