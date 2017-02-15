В Доминикане радиоведущего убили в прямом эфире

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в Доминиканской Республике напали на радиостанцию, застрелив ее директора и ведущего, читавшего новости в прямом эфире.

Нападение произошло во вторник в городе Сан-Педро-де-Макорис, где расположена редакция радиостанции 103.5 FM.

Как сообщает агентство Франс Пресс, при нападении помимо ведущего Луиса Мануэля Медины и директора Леонидаса Мартинеса был ранен еще один сотрудник радиостанции.

Полиция ведет поиск нападавших, которым удалось скрыться с места преступления.

Ранее сообщалось, что женщину, которая может быть причастна к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, зафиксировали камеры видеонаблюдения столичного аэропорта Малайзии. Старший брат лидера КНДР давно покинул страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Покушение на Ким Чен Нама было совершено в понедельник в аэропорту Малайзии перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи