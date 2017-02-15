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    Камеры зафиксировали возможную убийцу Ким Чен Нама - СМИ

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    Как сообщают СМИ, записи камер видеонаблюдения международного аэропорта в Куала-Лумпур на данный момент анализирует полиция. В объектив камеры попала "относительно молодая женщина", которая, предположительно, приблизилась к Ким Чен Наму.
    Ким Чен Нам
    TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Женщину, которая может быть причастна к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, зафиксировали камеры видеонаблюдения столичного аэропорта Малайзии.

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    Старший брат лидера КНДР давно покинул страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Покушение на Ким Чен Нама было совершено в понедельник в аэропорту Малайзии перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи.

    По данным издания Star, местная полиция анализирует записи камер видеонаблюдения международного аэропорта в Куала-Лумпур. В объектив камеры попала одна из женщин, которая, предположительно, приблизилась к Ким Чен Наму. Издание описывает ее как "относительно молодую женщину, на которой была белая кофта с длинным рукавом и мини-юбка".

    Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты, в свою очередь, заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы.

    По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Агентство Рейтер сообщило, что США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб. Ранее сообщалось, что члены семьи Ким Чен Нама, которые проживают в Пекине и в Макао, взяты под защиту китайских властей.

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