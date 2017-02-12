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    Киев

    Обвиняемую в убийстве милиционеров Виту Заверуху и ее парня избили в Киеве

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (380)

    (обновлено: )69731
    По словам молодого человека Виты Заверухи Олеся Черняка, конфликт возник из-за текста благодарности тем, кто помогал освобождению девушки из Киевского СИЗО.
    Виту Заверуху избили националисты
    Facebook Олесь Невидоменко

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Парень Виты Заверухи Олесь Черняк заявил, что националисты из группировки "С14" их избили. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, конфликт возник из-за текста благодарности Заверухи тем, кто помогал ее освобождению из тюрьмы.

    Вита Заверуха вышла на свободу
    Facebook пользователя Євген Карась
    Заверуха и другие выпущенные под залог "невиновные"

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    "С14" пыталось использовать и управлять моей девушкой Витой Заверухой. Пытались приписать себе заслуги, к которым они не имеют отношения, и хотели убрать из текста благодарности имена некоторых из тех, кто помогал в освобождении Виты", — написал Черняк.

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    Парень Заверухи утверждает, что их обоих пригласили в "С14" обсудить спорные моменты и во время общения началась драка.

    Facebook Олесь Невидоменко
    Виту Заверуху избили националисты

    "Вместо приветствия, я получил удар в лицо без разговоров, а когда начал сопротивляться, то меня били уже втроем… В это же время Виту заламывал Коля Панченко и еще и дал ей по лицу. Чувак в белом тоже на какой-то момент отошел "вгомонювати" Виту", — написал Черняк и сопроводил свой текст окровавленными лицами его и его подруги.

    Вита Заверуха написала, что ее и Олеся Черняка избили. По ее словам, она сама влезла в драку, когда начали бить ее парня.

    "Да, была драка. Так, нас избили. Меня не сильно, я девушка, мне сильно и не нужно. Били моего мужа, пытаясь запугать меня и заставить выполнять их указания, которые противоречат моральным понятием — управлять человеком в личной жизни. Им не понравилось, что мы им мало написали благодарности в посте", — написала Заверуха.

     

    "С14" подтверждают драку с Черняком, но категорически опровергают избиение Заверухи. По словам активистов, после инцидента, когда девушка ушла от них, то у нее не было никаких телесных повреждений.

    "Вчера вечером Олесь Черняк получил по лицу за свои слова от человека, которого обидел. "С14" не терпит и не будет терпеть оскорблений, в особенности от человека, которому мы помогли так много", — говорится в заявлении организации.

    "Во время драки с Черняком Вита Заверюха участия в драке не принимала. Конечно, что девушку никто не бил. Более того, после того как активист "С14", с которым дрался Черняк, закончили разборки, то сама Вита предложила Черняку поехать домой, а самой остаться пить чай, чтобы переговорить о причинах конфликтов с Олесем", — написали активисты "С14".

    В августе 2015 г. Генеральная прокуратура Украины направила в Днепровский районный суд Киева обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Виты Заверухи, Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, Николая Мнишенко и Данилы Сытникова, которых обвиняют в причастности к вооруженному нападению и убийству двух работников милиции.

    4 мая 2015 г. в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два сотрудника милиции погибли, трое были ранены. По данному делу были задержаны пять человек, среди них и Вита Заверуха.

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