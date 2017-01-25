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    Аналитика и комментарии

    Заверуха и другие выпущенные под залог "невиновные"

    (обновлено: )22702
    За последний год в Украине произошло немало громких задержаний. Но следствию похвалиться особо нечем, ведь в итоге почти всех выпустили под залог. Свежим примером стало освобождение экс-бойца "Айдара" Виты Заверухи, обвиняемой в убийстве милиционеров.
    Вита Заверуха вышла на свободу
    Facebook пользователя Євген Карась

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Громкие освобождения после громких задержаний 

    Скандальная Вита Заверуха

    Во вторник, 24 января, стало известно, что экс-боец "Айдара" Вита Заверуха вышла на свободу под 1,6 млн гривен залога. Как сообщила  пресс-секретарь Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк, залог за нее внес бизнесмен Алексей Тамразов. Известно, что в прошлом Тамразов был заместителем председателя "Укргаздобыча", автогонщиком, активистом "Автомайдана". 

    Напомним, добровольца батальона "Айдар" Виту Заверуху, а также Андрея Романюка, Евгения Кошелюка обвиняли в убийстве двух миллиционеров в ходе нападения на киевскую АЗС в мае 2015 года, а также в обстреле поста ГАИ на Броварском шосе.

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    Появилось видео прикованного наручниками к Заверухе нардепа
    Facebook.com/shtabko
    Появилось видео прикованного наручниками к Заверухе нардепа

    Судебный процесс над Заверухой напоминал настоящую мелодраму: она падала в обморок во время заседаний суда, резала себе вены. 

    В ноябре 2016 года Виту Заверуху, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка отправили под домашний арест. Такую меру пресечения выбрал Соломенский райсуд Киева. 

    Убийство в Кривом Озере

    4 ноября 2016 года двух сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера (Николаевская область) Александра Цукермана выпустили на свободу под залог. Поскольку было установлено, что смерть потерпевшего наступила от огнестрельных ранений, а не побоев, двум подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120 тыс грн каждому.

    В ночь на 24 августа 2016 года в райцентре Кривое Озеро на Николаевщине сотрудники местного отделения полиции жестоко избили, а затем застрелили 31-летнего Александра Цукермана. Трагедия повергла местных жителей в шок, над виновниками трагедии даже пытались устроить самосуд

    Задержание замглавы Минздрава

    Минувшим летом в эпицентре коррупционного скандала в Украине оказался  замминистра здравоохранения Роман Василишин. 8 июля 2016 года сотрудники прокуратуры Киева задержали его при получении взятки. Василишин был арестован на два месяца с правом внесения 2,8 млн грн залога.

    Арест на два месяца замминистра здравоохранения Василишина
    Украинское фото
    Арест на два месяца замминистра здравоохранения Василишина

    "Установлено, что указанный чиновник создал систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности в дальнейшем осуществлять должным образом свои функциональные обязанности, в частности проводить операции в Александровской больнице", — сообщали в прокуратуре. 

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    А уже 12 июля стало известно, что Василишин покинул Лукьяновское СИЗО после внесения за него залога. 

    Убийство Бузины

    23 июня 2016 года подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины 25-летнего Дениса Полищука выпустили под залог в 5 млн грн. Позднее стало известно, что залог внес украинский бизнесмен Алексей Тамразов. 

    Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Андрея Медведько и Дениса Полищука. 19 июня 2015 года суд их арестовал. Позднее мера пресечения для Медведько была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. В январе суд изменил и эту меру пресечения на частичный домашний арест с 19.00 до 8.00. Полищуку суд менял меру пресечения в таком же порядке. Прокуратура просила продлить арест после конца действия предыдущего после 2 апреля, однако суд отказал в данном ходатайстве. 

    Мыкола Хвылевой и Олесь Бузина. Коллаж
    РИА Новости Украина
    Хвылевой или Бузина?

    Сообщалось, что Полищук был активным участников Майдана, принимал участие в боевых действиях в зоне АТО — был руководителем взвода в 54-ой разведбригаде.

    "Убийца не имеет ни национальности, ни квалификации, он – убийца. Он националист, красивый парень, у него наверняка есть мама или папа, друзья, возможно, он служил в АТО. Но оправдание ли это?" — подчеркивал ранее Аваков. 

    Дело Мосийчука

    17 сентября 2015 года заседание Рады стало самым ярким в восьмом созыве парламента. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин в зале Рады продемонстрировал оперативное видео получения нардепом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком взятки, после чего нардеп был арестован прямо в здании парламента. Мосийчук все отрицал, утверждал, что видео специально смонтировано и нарезано с нескольких записей. 

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    Прокуратура подозревала Мосийчука сразу по пяти статьям: "получения неправомерной выгоды", "хулиганство", "угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг", "вмешательство в деятельность судебных органов", "угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного".

    Украинский герб на здании Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В вопросе Онищенко Рада не должна повторить ситуацию с Мосийчуком – депутат

    18 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего у Мосийчука резко ухудшилось состояние здоровья – язва с внутренним кровотечением.

    В дальнейшем, суд не смог продлить нардепу дальнейшее содержание под стражей, и он был отпущен. 

    Столкновения под Радой

    Бывшие нардепы партии "Свобода" Юрий Сиротюк и Игорь Швайка были задержаны после событий под Радой 31 августа 2015 года по подозрению за участие в столкновениях.

    Напомним, тогда митинг "Свободы" против внесения изменений в Конституцию перерос в столкновения с правоохранителями и привел к жертвам. Бросок гранаты со стороны протестующих унес жизни четырех бойцов Нацгвардии.

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    Рассмотрение дела против 14 обвиняемых в беспорядках у Рады 31 августа 2015 года
    Украинское фото
    Рассмотрение дела против 15 обвиняемых в беспорядках у Рады

    Сиротюк был зафиксирован на фото и видео, бьющий правоохранителей палкой. 11 сентября суд арестовал его на 60 суток. 4 ноября Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для Сиротюка с содержания под стражей на домашний арест. Вскоре он был выпущен из Лукьяновского СИЗО.

    Бывший министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка решением суда был арестован до 4 ноября с правом внесния залога в 1,218 млн грн. Позднее экс-депутат Верховной Рады Александр Мирный внес за экс-министра залог.

    Елена Лукаш

    5 ноября 2015 года СБУ сообщило об успешной спецоперации по задержанию экс-министра юстиции Елены Лукаш. Лукаш находилась в розыске "за ее причастность к преступлениям против Майдана". Также Лукаш обвиняли в завладении средствами госбюджета в размере 2,5 миллиона гривен и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия во время ее пребывания на посту министра юстиции.

    Сначала суд арестовал Лукаш и установил для нее залог в размере 5,16 миллиона гривен, который тут же внес нардеп Вадим Новинский.

    Позже суд уменьшил залог до 2 миллионов 557 тысяч 800 гривен. Также Лукаш вернули внутренний паспорт и сняли электронный браслет, забрав при этом загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выехать за границу.

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