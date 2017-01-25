Заверуха и другие выпущенные под залог "невиновные"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Громкие освобождения после громких задержаний

Скандальная Вита Заверуха

Во вторник, 24 января, стало известно, что экс-боец "Айдара" Вита Заверуха вышла на свободу под 1,6 млн гривен залога. Как сообщила пресс-секретарь Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк, залог за нее внес бизнесмен Алексей Тамразов. Известно, что в прошлом Тамразов был заместителем председателя "Укргаздобыча", автогонщиком, активистом "Автомайдана".

Напомним, добровольца батальона "Айдар" Виту Заверуху, а также Андрея Романюка, Евгения Кошелюка обвиняли в убийстве двух миллиционеров в ходе нападения на киевскую АЗС в мае 2015 года, а также в обстреле поста ГАИ на Броварском шосе.

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Судебный процесс над Заверухой напоминал настоящую мелодраму: она падала в обморок во время заседаний суда, резала себе вены.

В ноябре 2016 года Виту Заверуху, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка отправили под домашний арест. Такую меру пресечения выбрал Соломенский райсуд Киева.

Убийство в Кривом Озере

4 ноября 2016 года двух сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера (Николаевская область) Александра Цукермана выпустили на свободу под залог. Поскольку было установлено, что смерть потерпевшего наступила от огнестрельных ранений, а не побоев, двум подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120 тыс грн каждому.

В ночь на 24 августа 2016 года в райцентре Кривое Озеро на Николаевщине сотрудники местного отделения полиции жестоко избили, а затем застрелили 31-летнего Александра Цукермана. Трагедия повергла местных жителей в шок, над виновниками трагедии даже пытались устроить самосуд.

Задержание замглавы Минздрава

Минувшим летом в эпицентре коррупционного скандала в Украине оказался замминистра здравоохранения Роман Василишин. 8 июля 2016 года сотрудники прокуратуры Киева задержали его при получении взятки. Василишин был арестован на два месяца с правом внесения 2,8 млн грн залога.

"Установлено, что указанный чиновник создал систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности в дальнейшем осуществлять должным образом свои функциональные обязанности, в частности проводить операции в Александровской больнице", — сообщали в прокуратуре.

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А уже 12 июля стало известно, что Василишин покинул Лукьяновское СИЗО после внесения за него залога.

Убийство Бузины

23 июня 2016 года подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины 25-летнего Дениса Полищука выпустили под залог в 5 млн грн. Позднее стало известно, что залог внес украинский бизнесмен Алексей Тамразов.

Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Андрея Медведько и Дениса Полищука. 19 июня 2015 года суд их арестовал. Позднее мера пресечения для Медведько была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. В январе суд изменил и эту меру пресечения на частичный домашний арест с 19.00 до 8.00. Полищуку суд менял меру пресечения в таком же порядке. Прокуратура просила продлить арест после конца действия предыдущего после 2 апреля, однако суд отказал в данном ходатайстве.

Сообщалось, что Полищук был активным участников Майдана, принимал участие в боевых действиях в зоне АТО — был руководителем взвода в 54-ой разведбригаде.

"Убийца не имеет ни национальности, ни квалификации, он – убийца. Он националист, красивый парень, у него наверняка есть мама или папа, друзья, возможно, он служил в АТО. Но оправдание ли это?" — подчеркивал ранее Аваков.

Дело Мосийчука

17 сентября 2015 года заседание Рады стало самым ярким в восьмом созыве парламента. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин в зале Рады продемонстрировал оперативное видео получения нардепом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком взятки, после чего нардеп был арестован прямо в здании парламента. Мосийчук все отрицал, утверждал, что видео специально смонтировано и нарезано с нескольких записей.

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Прокуратура подозревала Мосийчука сразу по пяти статьям: "получения неправомерной выгоды", "хулиганство", "угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг", "вмешательство в деятельность судебных органов", "угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного".

18 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего у Мосийчука резко ухудшилось состояние здоровья – язва с внутренним кровотечением.

В дальнейшем, суд не смог продлить нардепу дальнейшее содержание под стражей, и он был отпущен.

Столкновения под Радой

Бывшие нардепы партии "Свобода" Юрий Сиротюк и Игорь Швайка были задержаны после событий под Радой 31 августа 2015 года по подозрению за участие в столкновениях.

Напомним, тогда митинг "Свободы" против внесения изменений в Конституцию перерос в столкновения с правоохранителями и привел к жертвам. Бросок гранаты со стороны протестующих унес жизни четырех бойцов Нацгвардии.

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Сиротюк был зафиксирован на фото и видео, бьющий правоохранителей палкой. 11 сентября суд арестовал его на 60 суток. 4 ноября Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для Сиротюка с содержания под стражей на домашний арест. Вскоре он был выпущен из Лукьяновского СИЗО.

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка решением суда был арестован до 4 ноября с правом внесния залога в 1,218 млн грн. Позднее экс-депутат Верховной Рады Александр Мирный внес за экс-министра залог.

Елена Лукаш

5 ноября 2015 года СБУ сообщило об успешной спецоперации по задержанию экс-министра юстиции Елены Лукаш. Лукаш находилась в розыске "за ее причастность к преступлениям против Майдана". Также Лукаш обвиняли в завладении средствами госбюджета в размере 2,5 миллиона гривен и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия во время ее пребывания на посту министра юстиции.

Сначала суд арестовал Лукаш и установил для нее залог в размере 5,16 миллиона гривен, который тут же внес нардеп Вадим Новинский.

Позже суд уменьшил залог до 2 миллионов 557 тысяч 800 гривен. Также Лукаш вернули внутренний паспорт и сняли электронный браслет, забрав при этом загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выехать за границу.