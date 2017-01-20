Заверуху оставили под стражей до 19 марта

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Подготовительное заседание в Апелляционном суде города Киева по делу Виты Заверухи, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, подозреваемых в причастности к убийству двух милиционеров в Киеве в 2015 году, завершилось.

Подозреваемых оставили под стражей до 19 марта. Об этом в четверг, 19 января, сообщает НБН.

По итогам подготовительного заседания 19 января подозреваемых оставили под стражей до 16:00 19 марта. Вите Завирухе назначен залог в размере 1000 минимальных зарплат.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве двух правоохранителей Вита Заверуха совершила попытку перерезать себе горло.