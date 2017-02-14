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    Брат лидера КНДР погиб в Малайзии - полиция

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    Ранее СМИ сообщили, что брат лидера КНДР был убит в Малайзии во время покушения на него предположительно двух женщин с "отравленными иглами". По данным правоохранителей, причина смерти пока не установлена.
    Ким Чен Нам
    TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Полиция Малайзии подтвердила гибель гражданина КНДР — это Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Как сообщает Рейтер, правоохранители пока не смогли установить причину смерти Ким Чен Нама.

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    Ранее южнокорейский кабельный телеканал "Чосон-ТВ" со ссылкой на неназванные источники в правительстве сообщил, что брат лидера КНДР был убит в Малайзии.

    Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын.

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