Брат лидера КНДР погиб в Малайзии - полиция

TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Полиция Малайзии подтвердила гибель гражданина КНДР — это Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщает Рейтер, правоохранители пока не смогли установить причину смерти Ким Чен Нама.

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Ранее южнокорейский кабельный телеканал "Чосон-ТВ" со ссылкой на неназванные источники в правительстве сообщил, что брат лидера КНДР был убит в Малайзии.

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын.

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