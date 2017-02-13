Совбез ООН обсудит запуск ракеты КНДР на срочном заседании

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН в понедельник вечером соберется на консультации для обсуждения ситуации запуска Северной Кореей баллистической ракеты в нарушение резолюций ООН и требований международного сообщества, пишет Укринформ.

Смотрите также: Запуск КНДР баллистической ракеты

Об этом сообщили в Миссии Украины при ООН, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности.

"Совет Безопасности завтра (13 февраля – ред.) проведет консультации по последнем пуске ракеты в КНДР", — проинформировали в Миссии.

Что касается времени проведения заседания, то указано, что оно состоится после открытой дискуссии по вопросам защиты критической инфраструктуры. Ориентировочно, это в пять вечера по местному времени (в 24 часа по Киеву).

В воскресенье КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). Рёнхап приводит сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи из Пхеньяна о том, что испытание этой стратегической ракеты класса "земля-земля" было успешным.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.