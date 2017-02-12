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    Смертельное ДТП в Киеве: сбитый грузовиком столб убил мужчину

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    Снегоуборочный грузовик задел столб, который раздавил мужчину. Смерть человека наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
    В Киеве сбитый грузовиком столб насмерть раздавил мужчину
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб, конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 года рождения на глазах у его жены. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
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    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана

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    "Смертельное ДТП в Киеве на Драгоманова: снегоуборочный грузовик задел столб. Конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 г. р. На пешеходной дорожке. Супруги гуляли вместе. Муж умер на глазах жены", – говорится в сообщении.

    Как отмечается, смерть мужчины наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины.

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