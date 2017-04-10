наверх
10.04.201710:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве

    (обновлено: )39
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН

    Рекомендуем

    Шляпки безумных модниц на Grand National Festival в БританииШляпки безумных модниц на Grand National Festival в Британии05:29 10.04.2017
    Фестиваль писанок во ЛьвовеФестиваль писанок во Львове02:51 10.04.2017
    Взрыв у церкви в египетском ТантеЧерный день в Египте: теракты у церквей, почти полсотни погибших20:35 09.04.2017
    Падение воздушного шара в ТурцииСпасательные работы на месте падения воздушного шара в Турции15:59 09.04.2017
    Вербное воскресенье в КиевеВербное воскресенье в Киеве14:44 09.04.2017
    Первая прогулка маленькой панды в Мадридском зоопаркеПриключения маленькой панды: прогулка Чулины в зоопарке Мадрида09:09 09.04.2017
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе МосквыСтолкновение пассажирского поезда и электрички в Москве02:57 09.04.2017
    Соблазнительный винтаж 60-80-х годов. Секси бикини с обложек пластинокСоблазнительный винтаж 60-80-х годов. Секси бикини с обложек пластинок01:24 09.04.2017
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в СтокгольмеТеракт в Стокгольме: премьер Швеции не мог сдержать слез20:08 08.04.2017
    Все фотоленты
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве

    На минувших выходных на Софийской площади в столице открылся седьмой Всеукраинский фестиваль писанок, в рамках которого представлены около 500 пасхальных яиц, разрисованных в разных уголках страны.

    Смотрите также: Вербное воскресенье в Киеве

    Вместе с тем на мероприятии не обошлось без краж. Как сообщил куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, была украдена одна из писанок, на которой изображена такса.

    "Пропала одна из самых красивых писанок – на которой была изображена такса. Она нравилась посетителям больше всего, люди фотографировались рядом. Мы предполагаем, что кто-то накрыл ее, снял и увез на машине", — цитирует Добруцкого "Сегодня".

    Он уточнил, что об инцидента сообщили в полицию.

    Напомним, накануне православные верующие отмечали Вербное воскресенье.

    Ссылки по теме:
    Теги: