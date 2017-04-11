наверх
11.04.201713:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    На международной выставке в Италии арестовали крымское вино

    (обновлено: )141
    Глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал оказать всеми юридическими способами помощь и защиту крымским производителям вина, у которых арестовали продукцию.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, сообщает РИА Новости.

    Адвокат Иван Либерман
    Иван Либерман, facebook
    Тема запрета на продажу алкоголя ночью снова в числе актуальных

    "Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас Министерство иностранных дел разбирается", — заявил во вторник Аксенов журналистам.

    Глава республики подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

    "Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению", — подчеркнул глава республики.

    Аксенов пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям всеми юридическими способами.

    "Правительство республики Крым без поддержки их не оставит… Надеюсь, что здравый смысл возобладает на эмоциями", — подчеркнул Аксенов.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

    В марте стало известно, что крымский винзавод "Массандра" собирается выпускать первое шампанское под собственной маркой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валентин Гладких
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Эрик Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США