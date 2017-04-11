На международной выставке в Италии арестовали крымское вино

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, сообщает РИА Новости.

"Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас Министерство иностранных дел разбирается", — заявил во вторник Аксенов журналистам.

Глава республики подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

"Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению", — подчеркнул глава республики.

Аксенов пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям всеми юридическими способами.

"Правительство республики Крым без поддержки их не оставит… Надеюсь, что здравый смысл возобладает на эмоциями", — подчеркнул Аксенов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

В марте стало известно, что крымский винзавод "Массандра" собирается выпускать первое шампанское под собственной маркой.