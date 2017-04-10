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    Общество

    Муженко сообщил о планах высадки десанта в Крыму в марте 2014 года

    (обновлено: )24114
    Нынешний начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко сообщил, что планировалось перехватить узкий перешеек между самым Крымом и Керченским полуостровом силами подразделений 95-й бригады.
    Виктор Муженко
    "Голос Украины"/Александр Клименко

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В марте 2014 года власти планировали провести десантную операцию в Крыму, которая могла бы помешать провести на полуострове референдум, заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

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    "Первого марта мы вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на ситуацию в Крыму… Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы в АР Крым, усилить там наши группировки и провести определенные действия", — сказал Муженко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.

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    По его словам, планировалось перехватить узкий перешеек между самым Крымом и Керченским полуостровом силами подразделений 95-й бригады.

    "Предполагалось усилить эту же группировку 1-м батальоном морской пехоты, который размещался в Феодосии, и перевести туда же 501-й батальон, который тогда располагался в Керчи… Через Арабатскую стрелку должна была зайти техника 95-й бригады и выйти в район Феодосии", — сказал Муженко.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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