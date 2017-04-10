МИД проверяет информацию о визите испанских политиков и бизнесменов в Крым

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о визите испанских политиков и бизнесменов в Крым, сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

Ранее председатель крымского отделения организации "Опора России" Сергей Лапенко сообщил, что испанская делегация политиков и бизнесменов прибыла с визитом в Крым. В делегацию вошли президент национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральный координатор национальной партии Андалузии (г. Малага) Сальвадор Гарсия Урбано.

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"Мы проверяем эту информацию", — цитирует агентство УНИАН Бецу.

По ее словам, необходимо выяснить, действительно ли такой визит происходит, и кто именно, на каком уровне, мог приехать в Крым.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.