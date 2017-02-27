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    Погранслужба не пропустила Рубана через КПП в Донбассе

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (537)

    (обновлено: )7110
    В ведомстве проинформировали, что на данный момент Госпогранслужба совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции проводит дальнейшие неотложные проверочные мероприятия.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Пограничная служба заявила, что не пропустила на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который вместе с депутатом Рады Надеждой Савченко посещал Донецк.

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    По данным погранслужбы, в понедельник утром на пункте пропуска "Марьинка" во время выезда на неподконтрольную Киеву территорию, был зафиксирован "факт нарушения гражданином Рубаном установленных режимных правил и составлен протокол об административном нарушении".

    "Учитывая вышесказанное, данному гражданину было отказано в пропуске через КПВВ. На данный момент Госпогранслужба совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции проводит дальнейшие неотложные проверочные мероприятия", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Руба

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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