Разумков: как визит Савченко в ДНР повлияет на расстановку сил в переговорах

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Глава Нацполиции Донецкой области сообщает о том, что из-за обстрелов в Авдеевке снова отсутствует электричество. По его словам, уже в очередной раз для усиленного несения службы в город отправили спецподразделение главка полиции Донецкой области. Их задача — оказание помощи мирным жителям.

При необходимости полицейские будут делать все для их спасения, а также будут обеспечивать правопорядок в городе.

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С чем связано усиление боевых действий вокруг Авдеевки, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Почему именно Авдеевка оказалась на сегодняшний день в центре боевых действий? Почему эту проблему никак не могут решить?

— На самом деле у нас горячие точки на линии разграничения время от времени мигрируют. На сегодняшний день, к сожалению, это Авдеевка. Процесс затянулся. Это важный стратегический пост, фактически, который является подступами к Донецку, и с него открывается, скажем так, оперативный простор на Донецк. И боевиков, конечно же, не устраивает, что украинская армия смогла закрепиться здесь, они всяческими усилиями они пытаются выбить и изменить сложившееся положение и расстановку сил на фронте.

На прошлой неделе Петр Порошенко заявил о том, что в Авдеевке пытаются создать эдакое украинское Алеппо. Как вы относитесь к такому сравнению? Не получается ли так, что у обеих сторон нет желания решать проблему Авдеевки?

— К счастью, все-таки, несмотря на сложившуюся ситуацию, сравнивать Авдеевку с Алеппо, наверное, не стоит, потому что нет такого количества погибших мирных жителей, как это было в Алеппо. Да и среди наших армейцев таких глобальных потерь тоже нет. Плюс, не используется авиация со стороны боевиков. У них просто, фактически, ее нет, а российская армия не будет участвовать в этих процессах на сегодняшний момент, по крайней мере. Почему отсутствует желание решить этот вопрос? Да, действительно, в рамках минских договоренностей и минских встреч можно было бы урегулировать этот процесс. Но здесь немножко патовая ситуация. Потому что, с одной стороны, боевики требуют, чтобы украинские войска отступили, фактически, сдали ранее занятые позиции, а мы понимаем, что, если это произойдет, то украинские позиции будут снова подвергаться обстрелу со стороны боевиков. Это с точки зрения военной расстановки сил. С точки зрения политической, для украинской власти сдать кусок украинской территории, который был возвращен ценой жизни украинских солдат, будет стратегически неправильно, они на это не пойдут. А со стороны боевиков это показание силы и то, что они могут на сегодняшний день пока противостоять украинской армии.

— Для переговорного процесса по Донбассу этот визит глобально ничего не принесет. И, в принципе, мы уже слышим заявления со стороны так называемых ЛНР, ДНР о том, что те предложения, которые поступили от Савченко, для них неприемлемы. В долгосрочной перспективе все эти так называемые встречи могут быть использованы для попытки изменить расстановку сил, в том числе, в переговорном процессе. Но в ближайшем будущем этого не произойдет. Что касаемо самой Надежды Савченко, если честно, складывается очень необычная ситуация, потому что для одних закон писан, для других — нет. При том парадоксальным остается то, что он не писан для тех, кто работает в ВР, в том органе, который эти законы и издает. Остался открытым очень важный вопрос: каким образом на временно оккупированную территорию попала народный депутат Украины Надежда Савченко. Потому что по данным, которые стали известны со стороны пограничной службы, СБУ и других силовых ведомств, она не пересекала линию соприкосновения ни через один из пропускных пунктов. Поэтому мы слышим уже заявления со стороны СБУ о том, что ее будут приглашать для беседы. Я думаю, что это объективно. Плюс каждый должен действовать согласно полномочий и своих возможностей. Потому что, к сожалению или к счастью, Надежда Савченко сегодня не наделена теми правами, чтобы вести переговоры с боевиками об урегулировании ситуации на Востоке. Хотя любые, конечно, движения по возврату наших пленных домой позитивны, но они должны идти в тандеме с общей национальной и государственной линией.

Как вы считаете, стоило бы отказываться от "нормандского формата"?

— Вы знаете, здесь я, наверное, соглашусь с Климкиным о том, что "нормандский формат", действительно, не самый плохой. Это раз. А два — вопрос не в формате, вопрос в желании сторон реально решить проблему. И пока мы не будем видеть реальные движения со стороны РФ, со стороны ЛНР и ДНР, со стороны наших европейских партнеров и заокеанских партнеров, и в том числе, с нашей стороны, мы можем создавать разные форматы, выпускать новые мински-3, 4, 5, 8, 10, подписывать их, но это все не будет работать.

Ждете ли вы, что в итоге американская администрация изъявит желание каким-то образом присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе?

— Я думаю, что в ближайшем будущем этого не произойдет. Потому что администрация США не до конца определилась с тем вектором взаимоотношений США-Россия — раз. И не до конца определились со своими позициями в отношении украино-российского конфликта. Если к такому формату в свое время не присоединилась более лояльная для нас администрация Барака Обамы, то я думаю, что и администрация Трампа в ближайшем будущем на такое глубокое погружение в урегулирование этого конфликта не пойдет.

Какое вообще будущее ждет нормандскую четверку, учитывая выборы во Франции и в Германии?

— Мы четко понимаем, что представители французской власти в дальнейшем, я имею в виду, Олланд, не будут участвовать. Возможно, в зависимости от того, кто придет во Франции к власти, останутся те или иные взаимоотношения в рамках "нормандского формата".

Но я думаю, что позиция будет менее толерантна по отношению к украинскому вопросу. Что касаемо Германии, в рамках последних событий у Меркель есть серьезные шансы остаться в кресле канцлера, и таким образом ее политика по отношению к украино-российскому конфликту вряд ли поменяется, и она будет находиться на нашей стороне.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что на Донбассе усиливается огневая мощь обстрелов, используются "Грады" и и танки для обстрела наших позиций.