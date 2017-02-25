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    Происшествия

    Авдеевка осталась без электроснабжения из-за обстрелов

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (522)

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    Как сообщил пресс-центр АТО, в городе постепенно снижается температура в системе отопления. Есть проблемы с мобильной связью и доступом к сети интернет.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В результате нескольких мощных обстрелов со стороны ополченцев Авдеевка вновь осталась без электроснабжения, сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

    Это произошло около 23:00 24 февраля.

    Павел Малыхин
    hromadskeradio.org
    Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

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    В городе постепенно снижается температура в системе отопления. Есть проблемы с мобильной связью и доступом к сети интернет. Продолжается подсоединение критических объектов инфраструктуры к электрогенераторам, говорится в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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