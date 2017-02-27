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    Фотоленты

    Горящие после обстрела дома Авдеевки

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (158)

    2801
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины

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    Горящие после обстрела дома Авдеевки

    Ополченцы в очередной совершили обстрел боевых позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

    Читайте также: Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

    "Противник 24 раза применил оружие запрещенное минскими договоренностями в направлении укреплений украинской армии. В частности, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы 120 и 82 калибров, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов. В результате попаданий снарядов артиллерии противника возникли пожары и разрушены дома в жилом секторе Старой Авдеевки. Зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода", — говорится в сообщении.

    В ликвидации возгораний кроме персонала ГСЧС участвовали военнослужащие ВСУ и журналисты украинских телеканалов.

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