Горящие после обстрела дома Авдеевки

Ополченцы в очередной совершили обстрел боевых позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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"Противник 24 раза применил оружие запрещенное минскими договоренностями в направлении укреплений украинской армии. В частности, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы 120 и 82 калибров, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов. В результате попаданий снарядов артиллерии противника возникли пожары и разрушены дома в жилом секторе Старой Авдеевки. Зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода", — говорится в сообщении.

В ликвидации возгораний кроме персонала ГСЧС участвовали военнослужащие ВСУ и журналисты украинских телеканалов.