Карасев: дипломаты разочаровывались в "нормандском формате"

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Во время Мюнхенской конференции по безопасности состоялась очередная встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Стороны договорились о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. О договоренности заявили министры иностранных дел Германии и Франции, подчеркнув, что ее выполнение будет предпосылкой начала политического процесса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что полноформатные переговоры состоятся в марте в Париже. Также во время встречи глава МИД Украины предложил провести встречу на уровне военных представителей.

Было принято решение о сохранении существующего формата переговоров без включения в него США, о призыве прекратить торговую блокаду Донбасса, а также о доступе Красного Креста к пленным.

Очередную встречу в "нормандском формате" в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оціните зустріч міністрів закордонних справ в "нормандському форматі"?

— Оцінки завищені навряд чи потрібно виставляти. Були правильні слова сказані, домовленості правильні, але проблема в тому, чи будуть вони дієві, чи будуть реалізовані, починаючи від зняття блокади і закінчуючи головним – перемир’ям або завершенням військових дій на Донбасі. Як казала на Мюнхенській конференції пані Меркель, жодного разу більше п’яти днів не було затишшя. От побачимо, чи буде затишшя з 20 лютого. Якщо не буде, то всі ці домовленості, які були в рамках "нормандського формату" міністрів закордонних справ, вартують мало.

Клімкін говорить про те, що не задоволений результатами переговорів. Чому?

— Це збігається з тим, що говорив, по-друге, очікувати на прорив або на реальний результат неможливо за нинішніх умов всебічної розгубленості і тотального тупика, в якому опинився і Захід, а не тільки конфлікт на Донбасі і мінський процес, і "нормандський формат". Ми бачимо, що навколо невизначеність, і ця невизначеність проявилася в домовленостях поки що не залучати США до "нормандського формату". Але всі ж розуміють, що без США неможливий прорив в рамках Мінських угод. З іншого боку, на сьогодні політика США, в тому числі щодо України, щодо Донбасу, характеризується якоюсь імпровізацією, амбівалентністю, навіть контраверсійністю, тому і сенсу немає залучати сьогодні до "нормандського формату", хоча про це і говорили під час Мюнхенської конференції. Тому міністр закордонних справ України сказав, не малюючи собі якісь ілюзії і не ставлячи перед собою якісь нереальні завдання.

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Йшлося також про доступ до утримуваних на Донбасі осіб міжнародного комітету Червоного Хреста. Їх дійсно пускатимуть до полонених?

— По-перше, навіть в умовах повномасштабних війн Червоний Хрест мав якусь ексклюзивну функцію, ексклюзивну можливість бути присутнім на території, де ідуть бої. Так що це дуже важливе рішення, але воно не вирішує конфлікт на Донбасі в цілому. Це тільки якийсь невеличкий крок до покрашення гуманітарної ситуації, де ведуться бойові дії. Все інше — локальні речі, а ось глобальних речей, домовленостей або натяків що в рамках "мінського формату" не було. Інша справа, що є певна тривога, адже говорили про те, що потрібно зняти блокаду на лінії зіткнення. Але чи зможемо ми забезпечити зняття блокади, чи готові ми? Тут ця вся блокада виглядає не дуже сприятливим фактором, який би грав не на нашу користь в поглядах на мінський процес, на конфлікт на Донбасі з боку наших західних партнерів. Вони починають втомлюватись від того, що відбувається, від недомовлень сіх сторін навколо мінського процесу і взагалі навколо конфлікту на Донбасі. І дуже швидка, годинна зустріч, вона тільки підкреслює, що "нормандський формат" став фоновим фактором: ніби дипломати працюють, ніби ми щось будемо робити, але починається таке формування зневіри в "нормандському форматі" і мінському процесі. Це, мені здається, самий тривожний результат зустрічей в "нормандському форматі".

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.