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    Происшествия

    В Авдеевке в результате обстрела загорелся дом - власти

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (780)

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    Как сообщил глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин, обстрелы зафиксированы в районе старой Авдеевки, пожар в загоревшемся жилом доме локализовали, пострадавших нет.
    Разрушенный дом в Авдеевке. Архивное фото
    AP Photo/Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Жилой дом загорелся в результате попадания снаряда в Авдеевке, сообщил глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин.

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    "Обстрелы были в районе старой Авдеевки, в районе промзоны, попало в один дом, был пожар, его локализовали. Пока раненых нет. Пока еще слышен шум от обстрелов", — цитирует Малыхина "112 Украина".

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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