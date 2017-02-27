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    Стали известны подробности задержания Рубана в Донбассе

    Тема:

    Савченко в Донецке (532)

    (обновлено: )122703
    Руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубанбыл задержан СБУ в районе пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области, когда он ехал за нардепом Надеждой Савченко, сообщила журналист со ссылкой на источник в силовых структурах.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в районе КПВВ "Марьинка", сообщает журналистка "Громадського радио" Ирина Сампан со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что спецслужба проводит опрос Рубана в связи с нарушением установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.

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    "Руководителя украинского центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержала СБУ на КПВВ "Марьинка". Он ехал в незаконную "ДНР" за Надеждой Савченко. С ним работают спецслужбисты уже несколько часов", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе управления СБУ в Донецкой области не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию.

    "Указанное КПВВ не является зоной нашего действия, поэтому четко указать, или нет, мы не можем. Вместе с тем нам известно, что указанное лицо на 9 утра было в очереди на въезд в неподконтрольную территорию", — отметил сотрудник пресс-службы.

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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