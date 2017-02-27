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    Общество

    СБУ опрашивает Рубана в связи с поездкой в ДНР

    Тема:

    Савченко в Донецке (530)

    (обновлено: )68004
    СБУ вызовет в ближайшее время внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, в связи с ее поездкой в самопровозглашенную Донецкую народную республику, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит опрос руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в связи с нарушением установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

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    "В Донецкой области СБУ проводит опрос Владимира Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.

    Также изучается вопрос о возможной отмене разрешения о пересечении линии соприкосновения гражданину Украины Рубану В.В. Закон один для всех", — написала Гитлянская.

    Кроме того, СБУ вызовет в ближайшее время внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, в связи с ее поездкой в самопровозглашенную Донецкую народную республику, сообщила в понедельник РИА Новости Гитлянская.

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

    "По Савченко опрос состоится в ближайшее время", — сказала Гитлянская.

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    В Украине ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в Верховной Раде, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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