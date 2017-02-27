СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Ранее Гитлянская сообщила, что СБУ проводит опрос Рубана в связи с нарушением установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. В пятницу, 24 февраля, Рубан вместе с нардепом Надеждой Савченко прибыли на территорию самопровозглашенной ДНР навестить украинских пленных.

"СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения гражданину Рубану В.В.", — написала в соцсети спикер спецслужбы в понедельник.

Центр освобождения пленных "Офицерский корпус" в понедельник заявил об отсутствии связи с главой организации Рубаном.

Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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