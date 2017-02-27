наверх
27.02.201718:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (534)

    (обновлено: )77504
    По словам пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елены Гитлянской, спецслужба лишила Владимира Рубана права пересекать линию соприкосновения в Донбассе.
    Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

    Дмитрий Разумков
    vk.com
    Разумков: как визит Савченко в ДНР повлияет на расстановку сил в переговорах

    Ранее Гитлянская сообщила, что СБУ проводит опрос Рубана в связи с нарушением установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. В пятницу, 24 февраля, Рубан вместе с нардепом Надеждой Савченко прибыли на территорию самопровозглашенной ДНР навестить украинских пленных.

    "СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения гражданину Рубану В.В.", — написала в соцсети спикер спецслужбы в понедельник.

    Центр освобождения пленных "Офицерский корпус" в понедельник заявил об отсутствии связи с главой организации Рубаном.

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

    Читайте также: Украина, наши дни: жизнь в отрыве от реальности

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Народный депутат Андрей Артеменко после допроса в ГПУ
    План Артеменко: "преступление" и наказание
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Награждение
    Владимир Рубан
    Визит Савченко и Рубана в ДНР