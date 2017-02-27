Рубан несколько часов не выходит на связь - "ОК"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Центр освобождения пленных "Офицерский корпус" заявил об отсутствии связи с главой организации Владимиром Рубаном, сообщили РИА Новости Украина в организации.

В пятницу, 24 февраля, руководитель общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан вместе с нардепом Надеждой Савченко прибыли на территорию самопровозглашенной ДНР навестить украинских пленных.

"Да, он не выходит на связь несколько часов. Вечером вчера он приезжал около 17 часов на пункт пропуска, его не пустили так как пункт уже был закрыт. Он переночевал в Курахово и с утра поехал", — сообщил представитель "Офицерского корпуса".

Ранее журналистка "Громадского радио" Ирина Сампан сообщила о задержании Рубана, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержала СБУ на КПВВ "Марьинка". Он ехал в незаконную "ДНР" за Надеждой Савченко. С ним работают спецслужащие уже несколько часов", — говорится в сообщении Сампан на странице в Facebook.

В свою очередь в СБУ сообщили, что ведомство проводит опрос руководителя Рубана в связи с нарушением установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.