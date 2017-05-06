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    Аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента РФ не пустили в Киев

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (702)

    (обновлено: )28728
    Как сообщил директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, фотокорреспонденту выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".
    МИА Россия сегодня
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили в Украину.

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    "Нашего фотографа "завернули" из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде. Аккредитация была получена по всей форме", — сказал Штоль.

    По его словам, организаторов Евровидения спрашивали о возможности получить приглашение, "но они сразу сказали, что таких документов они не выдают".

    "При обычном развитии событий Рамиль должен был с подтверждением аккредитации получить оригинал в пресс-центре мероприятия в Киеве. Распечатка с сайта с подтвержденной аккредитацией власти в аэропорту не удовлетворила, затребовали официальное письмо с приглашением от Евровидения", — отметил директор.

    Штоль добавил, что Ситдикову выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда". "Сейчас идет регистрация на самолет в Минск, куда Рамиля отправляют", — добавил он.

    Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. 

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