Аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента РФ не пустили в Киев

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили в Украину.

"Нашего фотографа "завернули" из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде. Аккредитация была получена по всей форме", — сказал Штоль.

По его словам, организаторов Евровидения спрашивали о возможности получить приглашение, "но они сразу сказали, что таких документов они не выдают".

"При обычном развитии событий Рамиль должен был с подтверждением аккредитации получить оригинал в пресс-центре мероприятия в Киеве. Распечатка с сайта с подтвержденной аккредитацией власти в аэропорту не удовлетворила, затребовали официальное письмо с приглашением от Евровидения", — отметил директор.

Штоль добавил, что Ситдикову выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда". "Сейчас идет регистрация на самолет в Минск, куда Рамиля отправляют", — добавил он.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.