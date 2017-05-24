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    Культура

    Звезду фильмов "Интердевочка" и "Каменская" не пустили в Украину

    (обновлено: )736110
    Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил, что Яковлеву не пустили в Украину и пообещал позже сообщить подробности.
    Актриса Елена Яковлева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Российскую актрису Елену Яковлеву пограничники не пустили в Украину. сообщает УНИАН со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

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    "Это действительно так", — сказал он и пообещал позже сообщить подробности.

    Напомним, Яковлева снялась во множестве советских и российских фильмов и сериалов, а также играет в театре. Слава пришла к ней после роли Тани Зайцевой в "Интердевочке". Также она хорошо известна зрителю по сериалу "Каменская".

    Ранее пограничники Украины не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую, а также многих других деятелей культуры России.
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