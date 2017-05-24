Звезду фильмов "Интердевочка" и "Каменская" не пустили в Украину

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Российскую актрису Елену Яковлеву пограничники не пустили в Украину. сообщает УНИАН со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

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"Это действительно так", — сказал он и пообещал позже сообщить подробности.

Напомним, Яковлева снялась во множестве советских и российских фильмов и сериалов, а также играет в театре. Слава пришла к ней после роли Тани Зайцевой в "Интердевочке". Также она хорошо известна зрителю по сериалу "Каменская".



