Ряду российских журналистов запретили въезд в Украину

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Украина ввела санкции в отношении ряда российских журналистов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Под санкции попали и СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", ВГТРК, РЕН ТВ и "ТВ Центр".

В санкцинный список попали и руководители МИА "Россия сегодня" — генеральный директор Дмитрий Киселев и главный редактор Маргарита Симоньян. Согласно решению СНБО, Киселеву продлен на один год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций". В отношении Симоньян запрещен въезд в Украину сроком на один год.

В санкционном списке также указана Елена Березовская – бывший руководитель интернет-издания "Украина.ру", санкции против нее продлены на год, предусмотрена блокировка активов и запрет на въезд в страну.

В список также попали гендиректор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст и гендиректор международной сети "Первый канал" Алексей Ефимов — им запрещен въезд в Украину сроком на год.

Кроме того, введены санкции в отношении генерального директора телеканала LifeNews Ашота Габрелянова, ему запрещен въезд в Украину сроком на один год.

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В санкционный список также вошли гендиректор медиахолдинка ВГТРК Олег Добродеев, его первый заместитель Антон Златопольский, ведущая программы "Время" на "Пером канале" Ирада Зейналова, редактор газеты "Известия" Александр Потапов, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, корреспондент телекомпании НТВ Максим Березин, а также журналист информационного агентства RUPTLY Даниил Анисимов.

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В санкционный список также внесли президента медиа-холдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова, главреда журнала "Эксперт" Валерия Фадеева и главреда издания "Взгляд.ру" Алексея Шаравского — им запрещен въезд в Украину сроком на один год.