наверх
27.05.201701:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Госпогранслужба сообщила, скольким россиянам запретили въезд в Украину

    (обновлено: )1
    По словам главы ГПСУ Виктора Назаренко, одним из оснований для запрета въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину является нарушение правил пересечения границы.
    Государственная пограничная служба Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба с начала текущего года запретила въезд в Украину 2 500 иностранным гражданам, 616 из которых — граждане РФ, сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко во время рабочей поездки в Житомир.

    Военнослужащие 24 отдельного штурмового батальона ВСУ в День вышиванки
    Фото со страницы Министерства обороны в Facebook
    Воинствующий патриотизм, или О родственниках из "русского мира"

    "Свои действия мы четко координируем с СБУ, Национальной полицией и другими правоохранительными органами. Одним из оснований для запрета въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину является нарушение правил пересечения границы, в частности, с оккупированными территориями. Таким образом, в этом году общее количество запретов уже достигло почти 2500, 616 из них — это граждане РФ", — сказал Назаренко, слова которого приводит "Укринформ". 

    Он отметил, что в прошлом году органы охраны границы запретили въезд в Украину 5379 иностранцам, 1239 из них — это граждане Российской Федерации. Относительно артистов и других публичных деятелей из России, то сейчас 40 лицам запрещен въезд в Украину, добавил председатель ГПСУ.

    Ранее Назаренко заявлял, что Госпогранслужба готова к безвизу с ЕС

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Игорь Гужва о языковых квотах. Видео
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 на Сицилии
    Кровавый теракт в Манчестере