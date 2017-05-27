Госпогранслужба сообщила, скольким россиянам запретили въезд в Украину

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба с начала текущего года запретила въезд в Украину 2 500 иностранным гражданам, 616 из которых — граждане РФ, сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко во время рабочей поездки в Житомир.

"Свои действия мы четко координируем с СБУ, Национальной полицией и другими правоохранительными органами. Одним из оснований для запрета въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину является нарушение правил пересечения границы, в частности, с оккупированными территориями. Таким образом, в этом году общее количество запретов уже достигло почти 2500, 616 из них — это граждане РФ", — сказал Назаренко, слова которого приводит "Укринформ".

Он отметил, что в прошлом году органы охраны границы запретили въезд в Украину 5379 иностранцам, 1239 из них — это граждане Российской Федерации. Относительно артистов и других публичных деятелей из России, то сейчас 40 лицам запрещен въезд в Украину, добавил председатель ГПСУ.

Ранее Назаренко заявлял, что Госпогранслужба готова к безвизу с ЕС.