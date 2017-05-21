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    Общество

    Пограничники не пропустили из Крыма 15 иностранцев

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (120)

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    Иностранцы попали на территорию Крыма с нарушением действующего законодательства Украины. Всем иностранным гражданам отказано в пересечении админграницы и принято решение о запрете им въезда в Украину в течение 3 лет.
    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Пограничники выявили 15 иностранцев, которые пытались попасть в Украину из Крыма с нарушениями украинского законодательства. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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    Указано, что 20 мая 2017 года в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" из Крыма в пешем порядке прибыли 14 граждан Узбекистана и 1 гражданин Азербайджана.

    Сообщается, что в ходе пограничного контроля пограничники Бердянского отряда установили, что иностранцы попали на территорию Крыма с нарушением действующего законодательства Украины, а также обнаружили отсутствие специальных разрешений на пересечение административной границы.

    Как доложили в ведомстве, всем иностранным гражданам отказано в пересечении админграницы с Автономной Республикой Крым и принято решение о запрете им въезда в Украину в течение 3 лет.

    Ранее сообщалось, что делегация из США, в составе которой представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон, прибыла в Крым.

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