Пограничники не пропустили из Крыма 15 иностранцев

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Пограничники выявили 15 иностранцев, которые пытались попасть в Украину из Крыма с нарушениями украинского законодательства. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Указано, что 20 мая 2017 года в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" из Крыма в пешем порядке прибыли 14 граждан Узбекистана и 1 гражданин Азербайджана.

Сообщается, что в ходе пограничного контроля пограничники Бердянского отряда установили, что иностранцы попали на территорию Крыма с нарушением действующего законодательства Украины, а также обнаружили отсутствие специальных разрешений на пересечение административной границы.

Как доложили в ведомстве, всем иностранным гражданам отказано в пересечении админграницы с Автономной Республикой Крым и принято решение о запрете им въезда в Украину в течение 3 лет.

Ранее сообщалось, что делегация из США, в составе которой представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон, прибыла в Крым.