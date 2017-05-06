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    СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру группы "Ленинград" Шнуру

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (250)

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    Согласно документу СБУ, по состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда лидеру российской группы "Ленинград" Сергею Шнурову Службой безопасности не принималось.
    Сергей Шнуров
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины заявили, что лидеру российской группы "Ленинград" Сергею Шнурову, по прозвищу Шнур, не запрещен въезд на территорию страны.

    Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Апострофа".

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    "По состоянию на 05.05.2017 решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось", — говорится в документе.

    Ранее лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил, что спокойно отнесется к тому, что его могут не впустить в Украину.

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