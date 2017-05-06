СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру группы "Ленинград" Шнуру

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины заявили, что лидеру российской группы "Ленинград" Сергею Шнурову, по прозвищу Шнур, не запрещен въезд на территорию страны.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Апострофа".

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"По состоянию на 05.05.2017 решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось", — говорится в документе.

Ранее лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил, что спокойно отнесется к тому, что его могут не впустить в Украину.