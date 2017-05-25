Актриса Яковлева прокомментировала запрет въезда в Украину

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Российская актриса Елена Яковлева прокомментировала ситуацию с запретом въезда в Украину на 3 года.

"В суд против СБУ обращаться не буду — у меня нет сил и времени, чтобы заниматься подобными разборками. К счастью, состояние здоровья родственников позволяет приезжать ко мне в Россию из Украины, мы уже об этом договорились", — сообщила актриса в интервью "КП" в Украине".

По поводу своего визита в Крым Яковлева ответила, что не помнит когда это было и при каких обстоятельствах.

"Знаете, эти законы не навсегда! Нам только остается ждать, когда здравый смысл восторжествует", — резюмировала Яковлева.

Напомним, актрисе Елене Яковлевой запрещен въезд в Украину на три года. Актрису не пропустили из-за поездок в Крым. Она прибыла в Харьков в среду на поезде "Москва-Харьков". Ранее сообщалось, что Яковлеву не пустили в Украину.