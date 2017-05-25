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    Культура

    Актриса Яковлева прокомментировала запрет въезда в Украину

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (271)

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    По словам актрисы Елены Яковлевой, состояние здоровья ее родственников позволяет приезжать ко ней в Россию из Украины, в суд против СБУ она обращаться не будет.
    Актриса Елена Яковлева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Российская актриса Елена Яковлева прокомментировала ситуацию с запретом въезда в Украину на 3 года.

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    "В суд против СБУ обращаться не буду — у меня нет сил и времени, чтобы заниматься подобными разборками. К счастью, состояние здоровья родственников позволяет приезжать ко мне в Россию из Украины, мы уже об этом договорились", — сообщила актриса в интервью "КП" в Украине".

    По поводу своего визита в Крым Яковлева ответила, что не помнит когда это было и при каких обстоятельствах.

    "Знаете, эти законы не навсегда! Нам только остается ждать, когда здравый смысл восторжествует", — резюмировала Яковлева.

    Напомним, актрисе Елене Яковлевой запрещен въезд в Украину на три года. Актрису не пропустили из-за поездок в Крым. Она прибыла в Харьков в среду на поезде "Москва-Харьков". Ранее сообщалось, что Яковлеву не пустили в Украину.

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