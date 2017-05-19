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    Общество

    В Одесской области пограничники "отрезали" от Украины два села

    (обновлено: )40330
    Как отмечается, существуют объездные дороги по полю, однако они находятся в ужасном состоянии. К тому же, использование их в приграничной зоне запрещено. Среди местных жителей растет недовольство.
    Пограничный контроль
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. В сложной ситуации оказались жители Новоалександровки и Новых Буторов Великомихайловского района Одесской области. В ходе проведения демаркационных работ на границе с Приднестровьем пограничники перекрыли единственную дорогу, связывающую села с остальной Украиной, сообщила председатель сельсовета Новоалександровки Людмила Чебан, пишет "Думская".

    Новоалександровка и Новые Буторы расположены внутри небольшого выступа, врезающегося в территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Автомобильное сообщение с областью ранее осуществлялось при помощи дороги, 900 метров которой проходят через территорию Приднестровья.

    Доллары
    AFP/KAREN BLEIER
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    Так, 17 мая в сельские советы этих двух населенных пунктов пришли уведомления от Госпогранслужбы о том, что в связи с проведением демаркации границы данный участок будет закрыт для пересечения людьми и автомашинами.

    "Вчера, 18 мая, в 20:00 пограничники осуществили обещанное, дав нам меньше двух суток, фактически поставили перед фактом, — говорит Людмила Чебан. – Таким образом, со вчерашнего вечера мы отрезаны от Украины. Мы не можем покинуть свои населенные пункты, поставки хлеба и других продуктов не осуществляются, скорая помощь к нам приехать не может".

    По ее словам, существуют объездные дороги по полю, однако они находятся в ужасном состоянии. К тому же, использование их в приграничной зоне запрещено.

    В связи с перекрытием транспортной артерии, соединяющей два села с остальной Украиной, среди местных жителей растет недовольство. В сельсоветах признают, что смогут держать ситуацию под контролем максимум три дня.

    В конце апреля президент Петр Порошенко передал государственной пограничной службе страны средства военной радиосвязи на сумму более 21 миллиона долларов.

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