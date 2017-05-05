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    Культура

    Звезде Comedy Woman запрещен въезд в Украину на 5 лет

    (обновлено: )11003
    СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины.
    Актриса Екатерина Варнава
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. СБУ запретила въезд в Украину участнице российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущей Екатерине Варнаве. Добавим, что посещать Украину артистке запрещено в течение 5 лет. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на ответ СБУ на журналистский запрос.

    "СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", – пояснили в СБУ.

    Стоит отметить, что участницы Comedy Woman исполняли песню о президенте России Владимире Путине во время концерта в Крыму, который состоялся в 2016 году. Однако 30 марта участницы комедийного шоу выступили с концертом в Киеве.

    Соответствующий выступление в Крыму находится в свободном доступе в сети.

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