Звезде Comedy Woman запрещен въезд в Украину на 5 лет

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. СБУ запретила въезд в Украину участнице российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущей Екатерине Варнаве. Добавим, что посещать Украину артистке запрещено в течение 5 лет. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на ответ СБУ на журналистский запрос.

"СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", – пояснили в СБУ.

Стоит отметить, что участницы Comedy Woman исполняли песню о президенте России Владимире Путине во время концерта в Крыму, который состоялся в 2016 году. Однако 30 марта участницы комедийного шоу выступили с концертом в Киеве.

Соответствующий выступление в Крыму находится в свободном доступе в сети.