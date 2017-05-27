"Иванушкам International" закрыли въезд в Украину на три года

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Российскому трио "Иванушки International" запретили им въезд в Украину на три года за посещение Крыма, сообщает УНН со ссылкой на помощника председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

По его словам, в среду во время паспортного контроля пограничники обнаружили среди пассажиров, прилетевших из Астаны, четырех участников группы "Иванушки International".

Он отметил, что участники группы подозреваются в том, что посещали Крым, нарушая законодательство Украины.

"Эта информация подтвердилась. И соответственно на основании действующего законодательства было принято решение о не пропуске их на территорию Украины с запретом въезда на территорию Украины на три года", — сказал он.

Ранее сообщалось, что участников трио не пустили в Украину. Также стало известно, что они попали в списки сайта "Миротворец".