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    "Иванушкам International" закрыли въезд в Украину на три года

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (275)

    (обновлено: )6511
    Как сообщили в государственной пограничной службе, было принято решение о не пропуске российской группы на территорию Украины с запретом въезда в страну на три года.
    Участники группы Иванушки International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Российскому трио "Иванушки International" запретили им въезд в Украину на три года за посещение Крыма, сообщает УНН со ссылкой на помощника председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, в среду во время паспортного контроля пограничники обнаружили среди пассажиров, прилетевших из Астаны, четырех участников группы "Иванушки International".

    Он отметил, что участники группы подозреваются в том, что посещали Крым, нарушая законодательство Украины.

    "Эта информация подтвердилась. И соответственно на основании действующего законодательства было принято решение о не пропуске их на территорию Украины с запретом въезда на территорию Украины на три года", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что участников трио не пустили в Украину. Также стало известно, что они попали в списки сайта "Миротворец".

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