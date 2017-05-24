Соцсети: "Миротворец" – Верная Рука Гойко Митича

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ресурс "Миротворец" расширил базу "Чистилища". Во вторник, 23 мая, за незаконное пересечение государственной границы Украины туда попал известный сербский актер Гойко Митич. Всемирную известность Митич получил как исполнитель ролей индейцев: Чингачгука, Текумсе и других. "Чингачгук оказался в Чистилище. Да поможет ему Маниту!", – говорится в сообщении проекта в Facebook. По данным "Миротворца", актер посетил Крым в качестве специального гостя кинофорума "Золотой витязь".

В украинском сегменте соцсетей такое пополнение "Миротворца" вызвало небывалый ажиотаж: "Когда на "Миротворец" внесли Боярского, — я понял, что это сайт "мыльной оперы", когда Куклачева, — что это сайт цирка. Но вот теперь там оказался Гойко Митич. Астанавитесь! Я не знаю, как называется скрещение таких жанров!"; "Карпатские ковбои все-таки достали сербского индейца…". "Совсем скоро оказаться на "Миротворце" будет весьма престижно, ибо там весьма приличная компания", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook