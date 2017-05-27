"Иванушек International" не пустили в Украину

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Российскую группа "Иванушки International" не пустили в Украину, сообщил солист Андрей-Григорьев Аполлонов, информирует "Страна".

По его словам, музыканты вылетели из Астаны и 6 часов летели в Киев, где потом еще 6-8 часов сидели в аэропорту Борисполя. Затем их посадили на рейс до Минска, из Минска они с пересадкой полетели в Москву.

"Искренне огорчены! Потому что группа "Иванушки International" с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине", — заявил 46-летний певец.

При этом он уточнил, что участники группы "могли попасть под одну гребенку" из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.

"Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал", — сказал певец, подчеркнув, что группа будет оспаривать решение о запрете на въезд.

"Мы вчера должны были выступать в Киеве на юбилее девушки, которая наша фанатка с 10 лет. И мы просто сорвали вчера вечеринку в Киеве, которую ее муж со слезами отменил", — пояснил певец.

Как сообщалось ранее, "Иванушки International" оказались в базе данных украинского сайта "Миротворец".