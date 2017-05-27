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    Культура

    "Иванушек International" не пустили в Украину

    (обновлено: )20505
    Музыканты вылетели из Астаны и 6 часов летели в Киев, где потом еще 6-8 часов сидели в аэропорту Борисполя. Затем их посадили на рейс до Минска, из Минска они с пересадкой полетели в Москву.
    Участники группы Иванушки International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Российскую группа "Иванушки International" не пустили в Украину, сообщил солист Андрей-Григорьев Аполлонов, информирует "Страна".

    Актер Михаил Боярский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, музыканты вылетели из Астаны и 6 часов летели в Киев, где потом еще 6-8 часов сидели в аэропорту Борисполя. Затем их посадили на рейс до Минска, из Минска они с пересадкой полетели в Москву.

    "Искренне огорчены! Потому что группа "Иванушки International" с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине", — заявил 46-летний певец.

    При этом он уточнил, что участники группы "могли попасть под одну гребенку" из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.

    "Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал", — сказал певец, подчеркнув, что группа будет оспаривать решение о запрете на въезд.

    "Мы вчера должны были выступать в Киеве на юбилее девушки, которая наша фанатка с 10 лет. И мы просто сорвали вчера вечеринку в Киеве, которую ее муж со слезами отменил", — пояснил певец.

    Как сообщалось ранее,  "Иванушки International" оказались в базе данных украинского сайта "Миротворец". 

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