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    Политика

    В Раде предлагают запретить гастроли российских артистов

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (334)

    (обновлено: )19317
    Народные депутаты, авторы законопроекты №6660, предлагают ввести запрет на взаимную гастрольную деятельность российских и украинских артистов.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 3 июл — РИа Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6660, запрещающий гастрольную деятельность российских артистов в Украине и украинских в России.

    Украина и Россия
    RIA News Михаил Климентьев
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    Инициаторы законопроекта — Олег Осуховский, Михаил Головко, Юрий Левченко и Андрей Ильенко.

    "С целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории", — отмечается в пояснительной записке.

    Документ вводит изменения в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине", запрещая украинским артистам выступать в России и на "оккупированных территориях", а российским, соответственно — в Украине и на "оккупированных территориях".

    Прописан и ряд исключений:

    — гастролер до начала выступлений предоставил организатору мероприятия письменное заявление об "осуждении российской агрессии (форму установит Кабмин)";

    — ограничения не касаются граждан РФ, которые переехали жить в Украину;

    — гастролер неоднократно осуждал "российскую агрессию против Украины, о чем свидетельствуют публикации в СМИ".

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    Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

    Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

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