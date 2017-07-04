Машкову не закрывали въезд в Украину - СБУ

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины отрицает распространенную в СМИ информацию о запрете въезда в Украину российскому актеру Владимиру Машкову, передает интернет-издание "Украинская правда" во вторник со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что Машкову запретили въезд в Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации". При этом РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" рассказали, что съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария.

"На сегодняшний день, на утро, такое решение не принималось", — сказали в пресс-центре СБУ.

На уточняющий вопрос, можно ли считать, что в базе СБУ запрет на въезд Машкова не содержится, в службе ответили: "Да, в наших базах сегодня утром его (Машкова – Ред.) нет".

Кроме того, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии изданию опроверг распространенную СМИ информацию о том, что Машкова развернули на границе, когда он пытался въехать в Украину. "На данный момент гражданин Машков не пытался въехать в Украину, не пытался пересечь границу", — сказал он.

"Ликвидация" — многосерийный фильм 2007 года режиссера Сергея Урсуляка, в основу которого положена история противостояния советской милиции с бандами послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него в частности включен актер Михаил Пореченков, сыгравший в "Ликвидации" антагониста главного героя. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.