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    Культура

    Машкову не закрывали въезд в Украину - СБУ

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (336)

    (обновлено: )89
    Информацию СМИ о запрете на въезд в Украину Владимиру Машкову опровергли в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе. Съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария.
    Актер Владимир Машков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл – РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины отрицает распространенную в СМИ информацию о запрете въезда в Украину российскому актеру Владимиру Машкову, передает интернет-издание "Украинская правда" во вторник со ссылкой на пресс-центр СБУ.

    Ранее некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что Машкову запретили въезд в Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации". При этом РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" рассказали, что съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария.

    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото
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    "На сегодняшний день, на утро, такое решение не принималось", — сказали в пресс-центре СБУ.

    На уточняющий вопрос, можно ли считать, что в базе СБУ запрет на въезд Машкова не содержится, в службе ответили: "Да, в наших базах сегодня утром его (Машкова – Ред.) нет".

    Кроме того, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии изданию опроверг распространенную СМИ информацию о том, что Машкова развернули на границе, когда он пытался въехать в Украину. "На данный момент гражданин Машков не пытался въехать в Украину, не пытался пересечь границу", — сказал он.

    "Ликвидация" — многосерийный фильм 2007 года режиссера Сергея Урсуляка, в основу которого положена история противостояния советской милиции с бандами послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана.

    Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него в частности включен актер Михаил Пореченков, сыгравший в "Ликвидации" антагониста главного героя. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

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