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    Политика

    В Кабмине составят реестр приглашающих бывавших в Крыму артистов из РФ

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (328)

    (обновлено: )21111
    Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко напомнил, что Служба безопасности Украины и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает необходимым составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

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    RIA News Михаил Климентьев
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    "СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня… Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", — написал Кириленко в воскресенье в микроблоге в Twitter.

    Музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, в воскресенье сообщил, что не смог пересечь границу Украины и дать там концерт из-за того, что посещал Крым. Также накануне государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну певице Бьянке из-за посещения Крыма без согласования с Киевом, ей запрещен въезд в страну сроком на три года.

    Ранее многие российские исполнители уже попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым без разрешения Киева. Больше всего шума было вокруг Евровидения-2017, которое проходило в мае в Киеве, поскольку власти не пустили в свою страну участницу от России Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

     

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