Националисты назвали имена артистов, концерты которых будут срывать в Одессе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Активист и бывший лидер Одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в Facebook список украинских и российских артистов, чьи концерты будут срывать в Одессе.

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В список попали:

1. Украинская группа "Время и Стекло" (16 июня, выступление запланировано в клубе IBIZA);

2. Россия, Dj Smash (17 июня, выступление запланировано в клубе IBIZA);

3. Украинская группа "Победа" (17 июня, "Пляжник");

4. Российский рэпер "Баста" (18 июня, IBIZA);

5. Украинская группа "Грибы" (27 июня, IBIZA);

6. Российская группа "Каспийский груз" (15 июля, Bono);

7. Mozgi, Украина (16 июля, IBIZA);

8. Сергей Бабкин, Украина (17 октября, Музкомедия);

9. Ах Астахова, Россия (12 августа, Зеленый театр);

10. Антоха МС, Россия. (1 июля, Клуб "Agharti").

Facebook Сергея Стерненко Список артистов, концерты которых будут срывать в Одессе

Facebook Сергея Стерненко Список артистов, концерты которых будут срывать в Одессе

На минувшей неделе в Одессе организаторы отменили выступление певицы Ирины Билык в одном из ресторанов. Противники концерта заявили, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Певица вместе с тем дала концерт, несмотря на протесты. Здание во время выступления находилось под охраной полиции. Были небольшие стычки.