наверх
14.06.201711:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Националисты назвали имена артистов, концерты которых будут срывать в Одессе

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (315)

    (обновлено: )1105014
    В список попали группа "Время и Стекло", Dj Smash, "Победа", рэпер "Баста", группа "Грибы", "Каспийский груз", музыкант Сергей Бабкин, Ах Астахова и другие.
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Активист и бывший лидер Одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в Facebook список украинских и российских артистов, чьи концерты будут срывать в Одессе.

    Смотрите также: "Докажите, что она пророссийская". Столкновения перед концертом Билык

    В список попали:

    1. Украинская группа "Время и Стекло" (16 июня, выступление запланировано в клубе IBIZA);

    2. Россия, Dj Smash (17 июня, выступление запланировано в клубе IBIZA);

    3. Украинская группа "Победа" (17 июня, "Пляжник");

    4. Российский рэпер "Баста" (18 июня, IBIZA);

    5. Украинская группа "Грибы" (27 июня, IBIZA);

    6. Российская группа "Каспийский груз" (15 июля, Bono);

    7. Mozgi, Украина (16 июля, IBIZA);

    8. Сергей Бабкин, Украина (17 октября, Музкомедия);

    9. Ах Астахова, Россия (12 августа, Зеленый театр);

    10. Антоха МС, Россия. (1 июля, Клуб "Agharti").

    Facebook Сергея Стерненко
    Список артистов, концерты которых будут срывать в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко
    Список артистов, концерты которых будут срывать в Одессе

    На минувшей неделе в Одессе организаторы отменили выступление певицы Ирины Билык в одном из ресторанов. Противники концерта заявили, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Певица вместе с тем дала концерт, несмотря на протесты. Здание во время выступления находилось под охраной полиции. Были небольшие стычки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подразделения ВСУ закрепились на позициях в Марьинке
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Павел Климкин. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы