наверх
01.07.201719:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Певицу Бьянку не пустили в Украину

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (325)

    (обновлено: )35507
    Как пишет Бьянка, она заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины. Согласно информации, 30 июня она должна была выступить в Одессе.
    Певица Бьянка
    Bianka

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Украинские пограничники не пустили в страну певицу Татьяну Липницкую, которая выступает под творческим псевдонимом Бьянка.

    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН
    Новые правила въезда для россиян от... Турчинова

    Певица в Instagram обнародовала фото со страницы в паспорте, где указано, что ей отказано во въезде в Украину. 

    "Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем практически на одном языке (так как я гражданка Белоруссии). Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь, что это письмо увидят, и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рачки" на "Привозе"", — написала она.

    По ее словам, она 30 июня должна была выступить в Одессе.

    "Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", — пишет певица. 

    Певица в посте призналась, что ранее выступила в Крыму.

    biankarnb / Instagram
    Певицу Бьянку не пустили в Украину

    Ранее сообщалось, что российскую группа "Иванушки International" не пустили в Украину. Как сообщил солист Андрей-Григорьев Аполлонов, музыканты вылетели из Астаны и 6 часов летели в Киев, где потом еще 6-8 часов сидели в аэропорту Борисполя. Затем их посадили на рейс до Минска, из Минска они с пересадкой полетели в Москву.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель Petya
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Остап Семерак
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Евгений Комаровский
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест