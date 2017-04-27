Российскому актеру запретили въезд в Украину на три года

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Российскому актеру Кириллу Сафонову на три года запрещен въезд в страну. Ранее в Одесском аэропорту его не пустили на территорию Украины, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, информирует Крым.Реалии.

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По его словам, примерно в 16:00 24 апреля во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Минска, был идентифицирован гражданин России Кирилл Сафонов.

"В отношении него у пограничников была предварительная информация о том, что он посещал оккупированный полуостров, нарушая законодательство Украины, то есть через те пункты пропуска, которые, согласно решению правительства, являются временно закрыты. Он подтвердил, что в 2015 году посещал оккупированный полуостров именно таким способом. На основании имеющейся информации, его не пропустили на территорию Украины и запретили въезд в страну сроком на три года", — отметил Слободян.

Ранее актер Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда в Украину.