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    Культура

    Известная российская певица попала в базу "Миротворца" за "Крымские ночи"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (342)

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    Скандально известный сайт "миротворец" сообщил, что в июле 2015 года певица МакSим выступала на сцене фестиваля "Крымские ночи", который проходил в Ялте.
    Певица МакSим. Архивное фото
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    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Российская певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, пополнила базу украинского Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины "Миротворец", о чем сообщается в разделе сайта "Чистилище".

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    "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", – сказано в сообщении о причинах попадания певицы в базу.

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    В июле 2015 года певица МакSим выступала на сцене фестиваля "Крымские ночи", который проходил в Ялте. 

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

    Сайт "Миротворец"
    Певица МакSим в базе сайта "Миротворец"

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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