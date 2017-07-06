Известная российская певица попала в базу "Миротворца" за "Крымские ночи"

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Российская певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, пополнила базу украинского Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины "Миротворец", о чем сообщается в разделе сайта "Чистилище".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", – сказано в сообщении о причинах попадания певицы в базу.

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В июле 2015 года певица МакSим выступала на сцене фестиваля "Крымские ночи", который проходил в Ялте.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

Сайт "Миротворец" Певица МакSим в базе сайта "Миротворец"

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.