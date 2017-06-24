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    Культура

    Пригожин: мне предлагали $1 млн за невнесение в "черный список"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (321)

    (обновлено: )23702
    Согласно информации российского продюсера Иосифа Пригожина, если бы он заплатил "некой группе людей деньги", то не попал бы под украинские санкции.
    Продюсер Иосиф Пригожин
    RIA News Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что ему предлагали заплатить 1 миллион долларов за то, чтобы его не вносили в "чёрный список".

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    CC0 Public Domain
    Сюда не ходи. "Черный список" сайтов от Стеця

    "Если бы мы заплатили некой группе людей деньги, мы бы не под какие санкции не попали. Потому что для них это бизнес. Миллион долларов просили", — сказал он.

    Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова.

    Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало Министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

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