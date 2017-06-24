Пригожин: мне предлагали $1 млн за невнесение в "черный список"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что ему предлагали заплатить 1 миллион долларов за то, чтобы его не вносили в "чёрный список".

"Если бы мы заплатили некой группе людей деньги, мы бы не под какие санкции не попали. Потому что для них это бизнес. Миллион долларов просили", — сказал он.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова.

Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало Министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.