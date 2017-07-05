Запрет на гастроли. Украину превращают в концлагерь - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6660, запрещающий гастрольную деятельность российских артистов в Украине и украинских в России.

Для тех, кто попытается нарушить нормы предложенного законопроекта, депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе и уголовную.

Как считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, скандальный законопроект, скорее всего, будет принят в Верховной Раде.

"Предлагаемый закон — элемент системной политики по разрыву каких-либо связей с Россией. Начиная от экономических и культурных, власть, не исключено, доберется до связей личных", — отмечает эксперт. "Это делается системно и совершенно очевидно с какой целью. "Свободовцы" предлагают санкции для артистов, и это не удивительно. У идейных последователей колаборантов время от времени возникают желания превратить страну в концлагерь. Они тщательно это скрывают, но в их заявлениях и действиях подобное проскакивает. Я думаю, что с такими темпами мы дойдем до наказания для людей, которые ездят к родственникам в Россию. Этим деятелям ничего не стоит добраться до семейных и личных связей. Власть заинтересована в этом творческом союзе — пока "барыги" доедают и растаскивают последнее, радикалы поддерживают градус конфликта и противостояния с Россией".

Политолог допускает, что Рада примет закон в редакции, которая предлагает наказание для артистов, которые ездят в Россию.

"Те вещи, которые делаются сейчас, три года назад казались фантастическими. Но как пелось в песне: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Пока это выглядит как предложение политических "фриков", но вполне может дойти до серьезных последствий. Сейчас проходит разведка общественного мнения — проглотят ли это в обществе или же возмутятся", — подытожил Золотарев.

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