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    Бортник: "партия войны" срывает переговоры между властями Украины и РФ

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    Заявление Гриценко позволяет России говорить, что Украина обостряет ситуацию и именно она является источником экстремизма и агрессии в событиях в Донбассе, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил совершать теракты на территории России. Поводом для подобных призывов послужила гибель в Украине двух силовиков. При взрыве автомобиля в Киеве погиб Максим Шаповал, служивший в военной разведке Минобороны. В этот же день в селе Ильиновка Донецкой области взорвалась машина, в которой находился полковник контрразведки СБУ Юрий Возный.

    "Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", — сказал Анатолий Гриценко в интервью телеканалу "112 Украина".

    "Гриценко, безусловно, работает на правый электорат, пытается эскалировать сегодня ситуацию в обществе, эскалировать в какой-то мере отношения между Украиной и Россией. Особенно странно это выглядит в преддверии возможных переговоров нормандской четверки, встречи Путина с Трампом. Гриценко пытается разыграть здесь свою маленькую карту, хоть не значимую, но разыграть", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

    Политолог не сомневается, что в России заявление экс-министра обороны Украины не останется незамеченным

    "Оно будет использовано и в части вероятного возбуждения уголовного преследования самого Гриценко, но и в части обоснования любых действий в отношении Украины. Раз такой достаточно известный политик прибегает к подобного рода риторике, это позволяет России говорить, что Украина обостряет ситуацию и именно Украина является источником экстремизма и агрессии в этих событиях", - подчеркнул Бортник.

    Политолог отметил, что заявления Гриценко – это одно из проявлений игры украинских "ястребов" "партии войны". 

    "Партия войны" чувствует, что где-то выпадает за рамки политического контекста, и постоянными радикальными заявлениями пытается вернуться если не за стол, то хотя бы под стол переговоров, которые идут в нормандской четверке, между Россией и США, между украинским и российским руководством", — пояснил Бортник.

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