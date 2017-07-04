Стали известны подробности запрета на въезд Владимира Машкова в Украину

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Информация о запрете российскому актеру Владимиру Машкову въезда в Украину соответствует действительности, заявил продюсер Сергей Члиянц.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы задержании Машкова на границе, который летел в Одессу для участия в продолжении съемок сериала "Ликвидация".

"Машков не летал в Одессу на съемки продолжения "Ликвидации" и не был задержан на границе, как написали глупые СМИ. Работу нужно делать профессионально. Я писал лишь о том, что Машкову запрещен въезд в Украину. Съемки должны были состояться осенью. Я по собственной инициативе решил выяснить, может ли артист Владимир Машков приехать на съемки в Одессу. Потому что если въезд запрещен, как многим другим российским актерам, то было бы глупо продолжать подготовку… Посвященные в процесс люди, знали что в Одессе планируют снимать продолжение "Ликвидации". А поскольку я был непосредственным участником событий, то все эти вопросы обращались ко мне. Так вот, отвечаю: въезд действительно запрещен. Как я это узнал — мои дела. Кто хочет проверить и поспорить, — я готов", — написал Члиянц на своей странице в Facebook.

Facebook Сергей Члиянц Комментарий Сергея Члиянца о Владимире Машкове

"Ликвидация" – многосерийный фильм 2007 года режиссера Сергея Урсуляка, в основу которого положена история противостояния советской милиции с бандами послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана.

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Ранее Министерство культуры обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него в частности включен актер Михаил Пореченков, сыгравший в "Ликвидации" антагониста главного героя. Как сообщало Министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.