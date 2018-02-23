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    Аналитика и комментарии

    Уже не Московский, уже не Петровка. Декоммунизация крепчала

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (262)

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    Мало переименований не бывает, считают столичные власти. В Киеве исчезли Московский мост и парк Дружбы Народов. Теперь вместо них — мост "Северный" и парк "Муромец". Новые скандальные переименования в стране — в обзоре РИА Новости Украина.
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Декоммунизация в стране не дремлет и идет полным ходом.

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    fr.sputniknews
    Переименование улиц - дипломатический троллинг

    С начала 2018-го года под инициативы по переименованию попали столичные улицы и бульвары, станция и ветка метрополитена, область и несколько городов. 

    Как власти в этом году продолжают политику декоммунизации, начатую еще в 2015 году, — в обзоре РИА Новости Украина.

    Больше не Московский

    В четверг, 22 февраля, Киевсовет таки переименовал всем известный Московский мост в Северный. За это решение проголосовали 82 из 89 депутатов. 

    Кроме этого, новые названия получили ряд улиц, переулков, массив, микрорайон, площадь и парки.

    В частности, депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская".

    УНИАН
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
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    dp.vgorode.ua
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    Читайте также: Создать — нет, переименовать — да. Галоп декоммунизации по Украине

    Депутаты также переименовали улицу имени французского коммуниста Анри Барбюса в честь украинского военного деятеля Василия Тютюнника. Улица Кировоградская теперь названа в честь погибшего героя АТО Владимира Брожко, а улица Ванды Василевской — в честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина

    Также под переименование попал сквер Андрея Иванова (между улицей Михаила Омельяновича-Павленко и Бутишевым переулком). Теперь он будет называться сквером "Латвийский", а парк Дружбы народов переименовали в парк "Муромец".

    Помимо этого, площадь, ограниченная улицами Жилянской, Большой Васильковской и Физкультуры в Шевченковском районе, теперь называется "Троицкая", сквер между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская носит имя болгарского политического деятеля Димитра Пешева, а сквер на улице Сечевых стрельцов, 27 называется "Канадский".

    История с Московским мостом

    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    УНИАН
    Соцсети: в Киеве появился парк "Муромец", а Московский мост стал Северным

    Напомним, в 2015 году КГГА уже проводила общественное обсуждение о переименовывании Московского моста. Его планировали назвать именем Георгия Фукса — главного инженера проекта. Среди вариаций нового названия были Троещинский или мост им. Степана Бандеры.

    В июле 2016 года Киевсовет остановился на варианте Степана Бандеры. Решение о переименовании было принято на заседании Киевсовета 7 июля, что безусловно вызвало большой резонанс и не осталось незамеченным нашими соседями: в тот же день на переименование отреагировали в российском МИДе, назвав это "издевательством".

    Кроме того, возникли опасения относительно того, что и польские соседи не будут в восторге от такого переименования, что не поспособствует укреплению украинско-польских отношений. 

    В итоге решение о переименовывании не поддержала профильная комиссия горсовета.

    Читайте также: Тренд дня, переименования в Киеве: "в кольце врагов какая дружба народов?"

    Вместо "Петровки" — "Почайна"

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Якубин: переименование "Петровки" = годовой стипендиальный бюджет

    Не мало резонанса вызвало и недавнее переименование станции "Петровка" столичного метрополитена в "Почайну". 

    Напомним, 8 февраля за принятие такого проекта решения проголосовали 70 депутатов при необходимом 61.

    При этом, как оказалось, ориентировочная стоимость переименования станции киевского метро "Петровка" влетит в копеечку и составит около 425 тысяч гривен. 

    Политолог Алексей Якубин с иронией отмечал, что стоимость переименования станции "Петровка" — годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов.

    kmr.gov.ua
    Станция киевского метро "Петровка"

    Без Дружбы Народов, зато с Михновским

    К переименованиям украинцы уже привыкли, однако большинство таких инициатив вызывает скорее недоумение и негодование в обществе. Одно из последних — предложение Киевсовета переименовать бульвар Дружбы Народов в честь  первого идеолога украинского национализма Николая Михновского.

    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Фото mapio.net
    Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве

    Михновский — личность весьма одиозная и противоречивая. Именно Михновского признают не только идеологом украинского национализма, но и автором "Десяти заповедей УНП", — Украинской народной партии, основателем которой он был и чьи довольно радикальные идеи проповедовал. В частности, Михновский завещал считать "москалей", поляков, венгров, румын и евреев врагами украинского народа". 

    Решение комиссии Киевсовета вызвало взрыв обсуждения в сети, а также шквал критики со стороны экспертного сообщества.

    Окончательное решение о переименовании Киевсовет должен  принять на пленарном заседании. 

    Что в регионах

    Предприимчивость в сфере декоммунизации не прошла с начала года и мимо регионов. В Николаевской области губернатор Алексей Савченко выступил с инициативой о переименовании городов Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск. Так, в конце минувшего месяца чиновник призвал мэров этих населенных пунктов рассмотреть возможность о переименовании.

    Дмитрий Раимов
    Украинское фото
    Раимов: вместо переименований улицам нужны просто номера

    Наряду с Николаевской областью в Днепропетровской предложили переименовать ее в Сичеславскую. Такая петиция, инициированная ОО "Правозащитная группа "СИЧ", появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины. Авторы петиции заявили, что название области должно быть изменено, поскольку содержит упоминание о Григории Петровском — одном из организаторов Голодомора и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине.  Впрочем, для того, чтобы документ был рассмотрен, ему необходимо собрать 25 000 подписей, которых пока нет.

    Не редки в стране и скандалы с переименованием улиц в честь воинов АТО. На днях в прифронтовой Волновахе Донецкой области произошел инцидент в связи с переименованием улицы 1-го мая. Местные активисты предложили вместо 1 мая назвать улицу в честь бойцов АТО, погибших в мае 2014 года. Против вынесения скандального вопроса на сессию высказались несколько депутатов горсовета, которые настаивали на нейтральных названиях: "Майская", "Восточная", "Святодуховская". 

    После бурных споров и перепалок вопрос все же вынесли на голосование, теперь противники переименования планируют решения сессии горсовета обжаловать в суде. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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