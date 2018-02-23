Уже не Московский, уже не Петровка. Декоммунизация крепчала

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Декоммунизация в стране не дремлет и идет полным ходом.

С начала 2018-го года под инициативы по переименованию попали столичные улицы и бульвары, станция и ветка метрополитена, область и несколько городов.

Как власти в этом году продолжают политику декоммунизации, начатую еще в 2015 году, — в обзоре РИА Новости Украина.

Больше не Московский

В четверг, 22 февраля, Киевсовет таки переименовал всем известный Московский мост в Северный. За это решение проголосовали 82 из 89 депутатов.

Кроме этого, новые названия получили ряд улиц, переулков, массив, микрорайон, площадь и парки.

В частности, депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская".

УНИАН Северный мост (бывший Московский) в Киеве

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Депутаты также переименовали улицу имени французского коммуниста Анри Барбюса в честь украинского военного деятеля Василия Тютюнника. Улица Кировоградская теперь названа в честь погибшего героя АТО Владимира Брожко, а улица Ванды Василевской — в честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина.

Также под переименование попал сквер Андрея Иванова (между улицей Михаила Омельяновича-Павленко и Бутишевым переулком). Теперь он будет называться сквером "Латвийский", а парк Дружбы народов переименовали в парк "Муромец".

Помимо этого, площадь, ограниченная улицами Жилянской, Большой Васильковской и Физкультуры в Шевченковском районе, теперь называется "Троицкая", сквер между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская носит имя болгарского политического деятеля Димитра Пешева, а сквер на улице Сечевых стрельцов, 27 называется "Канадский".

История с Московским мостом

Напомним, в 2015 году КГГА уже проводила общественное обсуждение о переименовывании Московского моста. Его планировали назвать именем Георгия Фукса — главного инженера проекта. Среди вариаций нового названия были Троещинский или мост им. Степана Бандеры.

В июле 2016 года Киевсовет остановился на варианте Степана Бандеры. Решение о переименовании было принято на заседании Киевсовета 7 июля, что безусловно вызвало большой резонанс и не осталось незамеченным нашими соседями: в тот же день на переименование отреагировали в российском МИДе, назвав это "издевательством".

Кроме того, возникли опасения относительно того, что и польские соседи не будут в восторге от такого переименования, что не поспособствует укреплению украинско-польских отношений.

В итоге решение о переименовывании не поддержала профильная комиссия горсовета.

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Вместо "Петровки" — "Почайна"

Не мало резонанса вызвало и недавнее переименование станции "Петровка" столичного метрополитена в "Почайну".

Напомним, 8 февраля за принятие такого проекта решения проголосовали 70 депутатов при необходимом 61.

При этом, как оказалось, ориентировочная стоимость переименования станции киевского метро "Петровка" влетит в копеечку и составит около 425 тысяч гривен.

Политолог Алексей Якубин с иронией отмечал, что стоимость переименования станции "Петровка" — годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов.

kmr.gov.ua Станция киевского метро "Петровка"

Без Дружбы Народов, зато с Михновским

К переименованиям украинцы уже привыкли, однако большинство таких инициатив вызывает скорее недоумение и негодование в обществе. Одно из последних — предложение Киевсовета переименовать бульвар Дружбы Народов в честь первого идеолога украинского национализма Николая Михновского.

Михновский — личность весьма одиозная и противоречивая. Именно Михновского признают не только идеологом украинского национализма, но и автором "Десяти заповедей УНП", — Украинской народной партии, основателем которой он был и чьи довольно радикальные идеи проповедовал. В частности, Михновский завещал считать "москалей", поляков, венгров, румын и евреев врагами украинского народа".

Решение комиссии Киевсовета вызвало взрыв обсуждения в сети, а также шквал критики со стороны экспертного сообщества.

Окончательное решение о переименовании Киевсовет должен принять на пленарном заседании.

Что в регионах

Предприимчивость в сфере декоммунизации не прошла с начала года и мимо регионов. В Николаевской области губернатор Алексей Савченко выступил с инициативой о переименовании городов Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск. Так, в конце минувшего месяца чиновник призвал мэров этих населенных пунктов рассмотреть возможность о переименовании.

Наряду с Николаевской областью в Днепропетровской предложили переименовать ее в Сичеславскую. Такая петиция, инициированная ОО "Правозащитная группа "СИЧ", появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины. Авторы петиции заявили, что название области должно быть изменено, поскольку содержит упоминание о Григории Петровском — одном из организаторов Голодомора и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине. Впрочем, для того, чтобы документ был рассмотрен, ему необходимо собрать 25 000 подписей, которых пока нет.

Не редки в стране и скандалы с переименованием улиц в честь воинов АТО. На днях в прифронтовой Волновахе Донецкой области произошел инцидент в связи с переименованием улицы 1-го мая. Местные активисты предложили вместо 1 мая назвать улицу в честь бойцов АТО, погибших в мае 2014 года. Против вынесения скандального вопроса на сессию высказались несколько депутатов горсовета, которые настаивали на нейтральных названиях: "Майская", "Восточная", "Святодуховская".

После бурных споров и перепалок вопрос все же вынесли на голосование, теперь противники переименования планируют решения сессии горсовета обжаловать в суде.

По материалам из открытых источников интернет