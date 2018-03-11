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    В Крыму назвали "несбыточной мечтой" выселение россиян

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    Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал "угрозы" выселить россиян.
    Георгий Мурадов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Крыму с юмором восприняли угрозы выселить россиян с полуострова, подобные мечты украинских политиков несбыточны, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

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    "Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло", — сказал Мурадов РИА Новости.

    По его словам, Чубарову, как бывшему крымскому политику, пора бы осознать, что к этому региону он теперь не имеет никакого отношения.

    "В этой ситуации, естественно, надо искать способы, как привлечь внимание к своей персоне. Вот и приходят на ум бредовые мысли, сродни сталинским методам депортации и переселения народов — выселить россиян из Крыма. А ведь крымские татары, получив российские паспорта, тоже стали россиянами. Кстати, немало татар-россиян переехало в Крым уже после его воссоединения с Россией", — сказал Мурадов.

    Ранее Волкер во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund заявил, что пришло время подумать о том, как сделать позицию Запада по Крыму жестче, включая "последствия" за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с полуостровом. По мнению Волкера, проблемы с Крымом идентичны ситуации с Донбассом, единственное различие — отсутствие регулярных боевых действий.

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