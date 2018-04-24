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    В России на родине Ленина переименовали площадь его имени

    (обновлено: )11401
    Власти российского Ульяновска, где в 1870 году родился Владимир Ленин, решили сменить название центральной площади: теперь она будет называться Соборной.
    Мужчина бежит мимо памятника В.И. Ленину на площади Ленина в Ульяновске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Площадь Ленина в российском Ульяновске переименуют в Соборную, решение приняла комиссия при управлении архитектуры и градостроительства города, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Ульяновска.

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    Напомним, основатель Советского государства Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске, ныне это город Ульяновск.

    "Решение о переименовании площади Ленина в Соборную принято на заседании комиссии по наименованию улиц, площадей, переулков, проспектов, бульваров при управлении архитектуры и градостроительства Ульяновска", — сказал собеседник РИА Новости.

    По его словам, с инициативой переименования площади в комиссию обратилось реготделение партия "Справедливая Россия". "Теперь должно выйти соответствующее постановление органа местного самоуправления, после чего географический объект поменяет свое название", — уточнил представитель пресс-службы.

    Ранее сообщалось, что неизвестные ночью разбили ранее отреставрированный памятник Владимиру Ленину в Одесской области.

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